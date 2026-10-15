Львівська ОВА спільно з волонтерами передала нові безпілотники окремому зенітно-кулеметному батальйону

Львівська ОВА разом із волонтерами передала нові безпілотники для окремого зенітно-кулеметного батальйону

Загальна вартість обладнання становить 4,109 млн грн. Львівська ОВА профінансувала половину цієї суми в рамках обласної програми.

15 жовтня окремий зенітно-кулеметний батальйон отримав два нові безпілотні авіаційні комплекси – «Grey Widow 1Т-і» та «RIKI».

Ці дрони придбали завдяки спільним зусиллям громадської організації «РОБИМО», компаній «АСИМЕТРИКА» і «ПІРАНЬЯ ТЕХ» та Львівської обласної військової адміністрації.

Загальна сума придбаного обладнання склала 4,109 млн грн. Львівська ОВА внесла 2 млн грн у межах обласної програми підтримки захисників. За умовами цієї ініціативи, область оплачує до 50% вартості необхідної техніки, а решту – волонтерські організації.

Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик наголосив: «Коли обласна влада, виробники та волонтери діяють разом, ми швидше забезпечуємо військових потрібним обладнанням. Ця програма допомагає купувати техніку, яка рятує життя наших захисників та ефективно нищить ворога. Підтримка ЗСУ є нашим пріоритетом».

З початку 2026 року за цією програмою закупили техніку для 28 військових частин на суму понад 93 млн грн. З них 46,2 млн грн виділили з обласного бюджету. На передову вже передали понад тисячу дронів, 201 роботизований комплекс, зарядні станції та інше необхідне обладнання.