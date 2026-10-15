На Львівщині служба зайнятості допомогла знайти роботу 15,6 тисячам осіб

На Львівщині за сприяння служби зайнятості працевлаштували 15,6 тис. людей

Ще 3,2 тис. жителів області пройшли професійне навчання, перенавчання або підвищили рівень кваліфікації.

У період січня-вересня Львівська обласна служба зайнятості допомогла працевлаштувати 15,6 тисяч мешканців області. Це складає приблизно половину від усіх, хто звернувся за підтримкою у пошуку роботи.

Крім того, 3,2 тисячі осіб успішно пройшли професійне навчання, перенавчання або покращили свою кваліфікацію. Для 500 людей видали ваучери, що сприяють зростанню їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Тимчасову зайнятість надали 1,2 тисячам безробітних, а для участі у суспільно корисних роботах видали 4 тисячі направлень.

За цей час тисяча представників малого й мікробізнесу або стартапів отримали грантову підтримку для початку або розвитку власної справи. Загальна сума інвестицій у підприємництво склала понад 327 мільйонів гривень.

Станом на 1 жовтня 2026 року в області офіційно зареєстровано 3,9 тисячі безробітних. Серед них 545 — вимушено переміщені особи, 196 ветеранів і 43 людини з інвалідністю, пов’язаною з війною.

За повідомленнями працедавців, на початок жовтня в області залишалося 9,6 тисяч вакансій. Середня зарплата у запропонованих посадах становила 17,6 тисяч гривень.

Найбільші потреби у кадрах зафіксовано у переробній промисловості — там припадає 26% від загального числа вакансій. Далі йдуть сфера торгівлі — 19%, освіта — 10%, транспорт — 7%. Ще по 6% вакансій відкрито у сфері охорони здоров’я, соціальної допомоги, закладах тимчасового розміщування й у харчуванні.

У сфері адміністративного та допоміжного обслуговування потрібно 5% працівників. По 4% вакансій припадає на постачання електроенергії, газу, пари, кондиціювання повітря, а також на установи державного управління, оборони і обов’язкового соціального страхування.

Докладніше про послуги служби зайнятості можна дізнатися у підрозділах Львівського обласного центру зайнятості або за телефоном 0800219722.