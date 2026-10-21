У Золочівському районі викрили посадовця, який наживався на закупівлі котла

Центр надання соціальних послуг селища Підкамінь переплатив за котел, який так і не отримав.

Правоохоронці викрили вповноваженого представника Центру надання соціальних послуг селища Підкамінь, який одночасно є депутатом районної ради Золочівського району, у махінаціях під час закупівлі котла.

Слідство встановило, що у 2021 році посадовець обрав дорожчу пропозицію для купівлі твердопаливного котла і уклав із підрядником договір, хоча обладнання так і не поставили.

Під час організації торгів він необґрунтовано відхилив більш вигідну пропозицію одного з учасників. Натомість переможцем стало товариство із майже вдвічі вищою ціною. Згодом Центр і постачальник підписали договір купівлі-продажу, який передбачав поставку та монтаж котла до кінця 2021 року.

Оплата мала відбуватися тільки після фактичного отримання товару і підписання відповідного акту приймання-передачі. Проте ще до укладення договору посадовець склав і підписав завідомо неправдиву видаткову накладну, в якій зазначалося, що котел уже поставлений і змонтований. Цей документ став підставою для оплати.

Насправді до кінця 2021 року товар так і не доставили, а акт приймання-передачі сторони не підписували.

Через це селищна громада Підкаменя зазнала збитків майже на 380 тисяч гривень.

Лише у 2023 році під час досудового розслідування Центр нарешті отримав котел. Однак його не встановили і не могли використовувати за призначенням.

Посадовцю оголосили підозру у зловживанні службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи. Його звинувачують також у складанні і видачі завідомо неправдивого офіційного документа. Всі діяння кваліфікують за статтями 364 та 366 Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.