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У Львові трапився збій у роботі системи вуличного освітлення

Марко Лук'яненко

О 3 годині ночі у Львові трапився збій у системі керування вуличним освітленням.

Працівники підприємства «Львівсвітло» одразу перейшли до ручного керування мережею.

«Перед світанком наші спеціалісти об’їжджають вулиці, щоб вимкнути ліхтарі», – повідомили у комунальному підприємстві.

Паралельно спеціалісти працюють над відновленням нормальної роботи системи. Вони просять вибачення у мешканців за тимчасові незручності.

Станом на 8:00 ранку систему зовнішнього освітлення вже відновили.

Нині фахівці з’ясовують причини та обставини, що спричинили збій.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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