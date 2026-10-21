Львів віддає шану трьом загиблим героям

20 жовтня Львів попрощається з трьома воїнами: Юрієм Скакуном, Адріаном Ліщинським та Володимиром Улашиним.

Володимир Улашин (02.10.1967 — 04.10.2024) — корінний львів’янин. Навчався у середній загальноосвітній школі №48 міста Львова, а згодом отримав вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

Виконував строкову військову службу, після чого працював у будівельній сфері на приватних підприємствах. Рідні описують його як добру, щиру, чуйну і працьовиту людину з позитивним поглядом на життя і гарним почуттям гумору. Він дуже любив свою сім’ю, цінував людей і завжди був готовий прийти на допомогу.

Захопленням Володимира була музика: у школі він навчався грі на трубі, а пізніше грав у симфонічному оркестрі у виші. Він полюбляв свою роботу і брав участь у зведенні багатьох важливих об’єктів України. Володимир цікавився автомобілями і любив майструвати.

У 2024 році він став на захист України від російської агресії, боронив територіальну цілісність на Донецькому напрямку в складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Володимир залишив по собі дружину, дві доньки, матір та близьких родичів.

Адріан Ліщинський (07.12.1980 — 28.09.2026) також був львів’янином. Вчився у середній школі №3 у Львові, згодом продовжив навчання у Римо-католицькій духовній семінарії в Варшаві. Працював вантажником на приватних підприємствах.

Рідні згадують його як дуже добру, щиру і спокійну людину, що завжди була відкрита для допомоги іншим. Він любив тварин, особливо собак, та захоплювався українською музикою.

У 2026 році Адріан став на захист Батьківщини, боронив цілісність на Донецькому та Південно-Слобожанському напрямках у складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

В нього залишилися мати, сестра та родина.

Юрій Скакун (03.03.1972 — 13.10.2026) – також виходець зі Львова. Закінчив середню школу №1 міста та отримав кваліфікацію техніка-технолога у фаховому коледжі інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка».

Працював лаборантом з електротехніки у Львівському національному медичному університеті імені Короля Данила. Родина описує Юрія як добру, щиру, працьовиту та спокійну людину, яка вміла радіти життю і дарувати гарний настрій тим, хто був поруч. Він цікавився медициною та спортом, зокрема дзюдо.

У 2024 році Юрій став на захист України на Південно-Слобожанському напрямку у складі 113-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ.

Він залишив по собі батька, брата, племінників та родину.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Орієнтовно о 11:30 розпочнеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Адріана Ліщинського та Володимира Улашина поховають на Голосківському кладовищі, на полі 34-В, Юрія Скакуна – на Янівському цвинтарі, на полі №66.

Міська влада закликає львів’ян і гостей міста підтримати родини загиблих, долучитися до церемонії прощання та утриматися від проведення розважальних заходів у цей день.

Світла і вічна пам’ять захисникам України!