У Яворові нетверезий водій Opel Insignia здійснив наїзд на мотоцикліста
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У Яворові нетверезий водій Opel Insignia здійснив наїзд на мотоцикліста

Марко Лук'яненко

Мотоцикліста з травмами госпіталізували в лікарню після ДТП у Яворові.

Вчора, 15 жовтня, близько 14:00 години, на перехресті вулиць Січових Стрільців та Левада водій автомобіля Opel Insignia зіткнувся з мотоциклом Ancilliotti. За кермом авто був 24-річний мешканець Яворівського району, а мотоцикл керував 70-річний іноземець.

Мотоцикліст отримав травми і був оперативно доправлений до лікарні. Правоохоронці одразу встановили, що водій авто був у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом порушення правил дорожнього руху, вчиненого в стані сп’яніння, слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання строком до трьох років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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