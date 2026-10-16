У Яворові нетверезий водій Opel Insignia здійснив наїзд на мотоцикліста

Мотоцикліста з травмами госпіталізували в лікарню після ДТП у Яворові.

Вчора, 15 жовтня, близько 14:00 години, на перехресті вулиць Січових Стрільців та Левада водій автомобіля Opel Insignia зіткнувся з мотоциклом Ancilliotti. За кермом авто був 24-річний мешканець Яворівського району, а мотоцикл керував 70-річний іноземець.

Мотоцикліст отримав травми і був оперативно доправлений до лікарні. Правоохоронці одразу встановили, що водій авто був у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом порушення правил дорожнього руху, вчиненого в стані сп’яніння, слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання строком до трьох років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.