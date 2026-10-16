Львів передав військовим автомобілі, 17 систем Starlink і зарядні пристрої для підтримки операцій

Львівська міська влада посилює підтримку українських військових на передовій. Остання партія допомоги включає три автомобілі, 17 супутникових терміналів Starlink і вісім портативних зарядних станцій.

Окрім цього технічного оснащення, бійці отримали пульти дистанційного керування та спеціалізовані окуляри, які необхідні для виконання бойових завдань.

Передане обладнання розподілили між кількома підрозділами Збройних сил України. Допомогу отримали сухопутні війська, повітряні сили, розвідслужби та один підрозділ Національної гвардії.

Завдяки цій підтримці військові мають можливість підтримувати зв’язок у важких умовах, забезпечувати мобільність і заряджати необхідну техніку навіть без стаціонарного електропостачання.