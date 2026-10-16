Сьогодні: П’ятниця, 16 Жовтня 2026
Новини Львова

Новини Львова

Опублікувати у CityLife

Львів передав військовим автомобілі, 17 систем Starlink і зарядні пристрої для підтримки операцій

Марко Лук'яненко

Львівська міська влада посилює підтримку українських військових на передовій. Остання партія допомоги включає три автомобілі, 17 супутникових терміналів Starlink і вісім портативних зарядних станцій.

Окрім цього технічного оснащення, бійці отримали пульти дистанційного керування та спеціалізовані окуляри, які необхідні для виконання бойових завдань.

Передане обладнання розподілили між кількома підрозділами Збройних сил України. Допомогу отримали сухопутні війська, повітряні сили, розвідслужби та один підрозділ Національної гвардії.

Завдяки цій підтримці військові мають можливість підтримувати зв’язок у важких умовах, забезпечувати мобільність і заряджати необхідну техніку навіть без стаціонарного електропостачання.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У Яворові нетверезий водій Opel Insignia здійснив наїзд на мотоцикліста

Культурний тиждень єврейської спадщини 2026 у Львівській області: розклад подій

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *