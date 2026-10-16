У Львівській області розглянули оновлені правила для пасажирських перевезень

На Львівщині Обговорили Нові Вимоги До Організації Пасажирських Перевезень

В Україні тривають роботи з вдосконалення законодавства у сфері автомобільного транспорту.

В рамках проєкту «Діалог влади та суспільства» відбулася робоча зустріч із представниками автотранспортних підприємств Львівської області. Учасники проаналізували проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом». Обговорення зосередилося на відповідності законодавчих новацій європейським стандартам та зобов’язанням України в рамках євроінтеграції (acquis ЄС).

Особливий акцент приділили новим вимогам до менеджерів (управителів) з перевезень.

Згідно з Законом України від 27 березня 2025 року № 4337-IX, уточнили правові засади діяльності таких спеціалістів. Також було визначено вимоги до їхньої професійної компетентності та ділової репутації.

Менеджер (управитель) з перевезень відповідає за організацію та контроль перевізної діяльності, серед основних обов’язків —

контроль технічного стану транспортних засобів;

дотримання водіями режимів праці та відпочинку;

ефективна організація перевезень;

виконання вимог безпеки дорожнього руху;

контроль відповідності перевізної діяльності чинному законодавству.

«Ці законодавчі зміни покликані підвищити безпеку пасажирських перевезень, посилити відповідальність перевізників та наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу», – підкреслює директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА Орест Шуліковський.

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту розробляє зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з автомобільних перевезень. Запропоновані оновлення мають підвищити професійні вимоги до перевізників, покращити якість організації їх роботи та вдосконалити контроль за безпекою пасажирських перевезень.

Водночас нові вимоги, закладені в проєкті змін до Ліцензійних умов, вступлять в дію лише після їх офіційного затвердження та набрання чинності.