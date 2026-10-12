У Яворові депутати мають намір закрити комунальну аптеку

У Львівській обласній раді підготували проєкт рішення про ліквідацію “Центральної районної аптеки № 66” у Яворові.

Проєкт рішення оприлюднили на офіційному сайті Львівської обласної ради. 6 жовтня комісія з питань комунального майна зареєструвала документ, який передбачає припинення діяльності цього комунального підприємства.

Аптека № 66, розташована за адресою вул. Лесі Українки, 30 у Яворові, у найближчому майбутньому припинить свою роботу. Як зазначено у супровідній записці, підприємство працює із суттєвими збитками.

У поясненні проєкту зазначено, що ліквідація направлена на припинення діяльності через економічну недоцільність подальшого функціонування аптеки. Крім того, комунальне підприємство не може конкурувати з приватними аптечними мережами, які набагато агресивніше розвиваються на ринку.

Раніше, у лютому цього року, облрада вже ліквідувала комунальні аптеки у Сокалі, Жидачеві та Бориславі. У тому ж місяці у Львові з’явилася петиція, яка вимагала не розривати договір оренди з аптекою № 44 на вул. Симоненка, 4. Ця аптека має ліцензію на власне виготовлення лікарських засобів — послугу, що є доволі рідкісною серед аптек.

У травні цього року Львівська облрада ухвалила рішення про ліквідацію також аптеки № 289 з рецептурним відділом, яка розташована на вул. Городоцькій, 215 у Львові.