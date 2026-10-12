У Львові розпочали другий етап підготовки спеціалістів із підтримки ветеранів на базі ЛНУ ім. І. Франка

У Львівському національному університеті імені Івана Франка 12 жовтня стартував другий етап навчання для фахівців із супроводу ветеранів. Програма носить назву «Комплексний супровід, підтримка та взаємодія з ветеранами війни та демобілізованими особами». На неї з обласного бюджету виділили 4,5 млн грн.

Нагадаємо, що перший набір розпочався у вересні, тоді навчання пройшли 90 фахівців.

Під час урочистого відкриття були присутні керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-гуманітарного розвитку ЛНУ імені Івана Франка Олег Бугрій, начальник управління з питань ветеранської політики Львівської ОВА Станіслав Керод, а також представники різних установ, що працюють у сфері ветеранської політики й реабілітації.

«Фахівці із супроводу ветеранів стають мостом між військовим і цивільним життям. Вони перетворюють передбачені державою механізми підтримки на реальну допомогу. Тому важливо, щоб навчальний процес був максимально практичним. Завдяки підтримці університету та всіх залучених нам вдалося створити унікальну програму. Сподіваюся, ви використаєте цей час ефективно як для себе, так і для ветеранів,» – підкреслив Тарас Грень.

Навчання передбачає поглиблення професійних компетентностей, що необхідні для діяльності з ветеранами та демобілізованими особами. Учасники розглядатимуть теми соціально-правового захисту, кейс-менеджменту, психосоціальної підтримки, ведення професійної документації та звітування, а також адаптації ветеранів до життя у громаді.

Велика увага приділяється практичному опрацюванню реальних ситуацій з щоденної роботи. Фахівці займаються не лише консультацією або допомогою з оформленням документів, а й забезпечують комплексну підтримку ветеранів у процесі повернення до цивільного життя.

«Якість навчання багато в чому залежить від викладачів, але головне – ваш власний інтерес. Ставте складні питання, обговорюйте конкретні життєві випадки, а не лише теоретичні аспекти. Адже те, що закріплено у нормативних документах, не завжди працює так само на практиці,» – зауважив керівник апарату Львівської ОВА.

Учасники зазначили, що після завершення другого, третього, четвертого та п’ятого етапів навчання організатори прийматимуть рішення щодо формату програм у 2027 році, обсягів фінансування та напрямків спільного вдосконалення навчання з університетом.

«По завершенню курсу ми очікуємо на ваші відкриті відгуки. Вони допоможуть зрозуміти, що вдалося, а що вимагає змін. Дякую вам за професіоналізм, готовність вчитися та відданість справі наших ветеранів,» – підсумував Тарас Грень.

Загалом з серпня 2024 року на Львівщині працевлаштували 133 фахівці із супроводу ветеранів. Вони працюють у комунальних бюджетних установах та некомерційних підприємствах, зокрема у медичних закладах.

Навчання організувало управління з питань ветеранської політики Львівської ОВА спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка. Програму реалізують у рамках Комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих, затвердженої розпорядженням начальника Львівської ОВА від 31 грудня 2025 року, за ініціативою Міністерства у справах ветеранів України.