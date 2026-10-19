У Яворівському районі чоловік отримав опіки внаслідок пожежі в помешканні та був госпіталізований

Пожежа спалахнула в житловому будинку на території села Домажир.

Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило подробиці інциденту.

Рано вранці 19 жовтня, о 02:49, в будинку двоповерхової забудови в селі Домажир Яворівського району зайнялися речі домашнього користування на площі 50 квадратних метрів.

Коли пожежники прибули на місце, з вікон першого поверху вже виходило полум’я. Рятувальники одразу взялися гасити вогонь. Під час ліквідації пожежі вони врятували чоловіка, який отримав опіки.

Потерпілий, 1971 року народження, отримав негайну медичну допомогу і був доставлений до лікарні Святого Луки у Львові.

Пожежу локалізували вже о 03:21, а остаточно ліквідували о 03:51.