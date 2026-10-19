АРМА оголосила конкурс на управителя готелю в Трускавці

Арештовані корпоративні права готелю “Маріот” у Трускавці виведуть на торги для подальшого управління.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, вилучених через корупційні правопорушення (АРМА), повідомляє про початок пошуку управителя для цього комплексу.

За допомогою системи Prozorro АРМА оголосить торги, які мають визначити нового управителя готельно-оздоровчого комплексу у Трускавці.

Йдеться про 49% корпоративних прав ТОВ “Маріот Медікал Центр”, які раніше належали російському бізнесмену Олександру Вартаняну. У 2023 році Галицький районний суд Львова передав цю частку до управління Агентству. Номінальна вартість пакету становить 5 878 530 гривень.

Комплекс розташований на вулиці Роксолани, 6. Він має статус тризіркового готелю і пропонує 30 номерів різних категорій: “Стандарт”, “Напівлюкс” та “Люкс”. Кожен номер відповідає європейським стандартам комфорту і оснащений усім необхідним для відпочинку. Окрім готельної інфраструктури, тут діють медичний центр із лікувальними послугами та ресторан.

Згідно з аналітикою YouControl, ТОВ “Маріот Медікал Центр” засноване у 2001 році в Трускавці та спеціалізується на діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

49% корпоративних прав раніше були у власності громадянина Росії Олександра Вартаняна, який зареєстрований на Кіпрі. По 17% часток належать киянкам Оксані Андрощук, Лесі Конобі та Світлані Волошині.

Компанія входить до складу корпоративної групи “Група Світлани Волошиної”.

Крім того, нещодавно АРМА оголосило про призначення нового управителя для активів у “Моршинській” та “Миргородській” курортних локаціях.