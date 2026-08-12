У Львові на вулиці Героїв УПА під асфальтом утворилися дві глибокі вирви

Два провалля з’явилися прямо посеред дороги під час ремонтних робіт.

Комунальники виявили несподівану знахідку на вулиці Героїв УПА у Львові. Про це повідомили у Львівській міській раді.

На ділянці від вулиці Васильківського до Смаль-Стоцького під час ремонту утворилися два провалля. Одне з них сягає глибини понад чотири метри.

Причина проста — пошкоджені підземні комунікації, зокрема колектор. Саме через це асфальт просів, і на дорозі з’явилися небезпечні ями.

“Під час робіт на відрізку вул. Героїв УПА – від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького – виявили два провалля, одне з яких сягає глибини більше 4 м. Зараз у цих проваллях проводимо ремонт каналізаційного випуску і поточний ремонт колектора. А вже наступного тижня плануємо повністю завершити ремонт на цій ділянці – відремонтувати комунікації і заасфальтувати цей відрізок. А далі розпочнемо ремонт на останній ділянці – від вул. Смаль-Стоцького і до вул. Кульпарківської”, – пояснив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

На час усунення проблеми рух транспорту на цій ділянці повністю перекрили. Змінилися й маршрути громадського транспорту.

Тролейбуси №22 та №30, а також автобуси №7 і №33 тепер курсують іншими шляхами. Мешканцям варто врахувати це, плануючи поїздки містом.

Роботи на аварійній ділянці виконує підрядна організація “Онур”. Оплату за них відтермінували.