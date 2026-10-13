У вересні Садовий виплатив Бартошику премію майже 50 тисяч гривень

У вересні директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик отримала зарплату у розмірі 89 тисяч гривень.
Львівська міська рада оприлюднила деталі нарахування її доходу за вересень 2023 року. Загальна сума склала 89 441,58 гривень.
До цієї суми увійшли такі виплати:
- посадовий оклад – 13 450 грн;
- доплата за ранг – 600 грн;
- надбавка за вислугу років – 5 620 грн;
- надбавка за високі досягнення у праці – 19 670 грн;
- премія – 49 961,80 грн;
- відпустка – 6 043,10 грн;
- індексація – 139,78 грн.
З цієї суми посадовиця сплатила податки та відрахування на суму 20 571,56 гривень. Внаслідок цього чистий дохід склав 68 870,02 гривень.
Для порівняння, у попередньому місяці її заробітна плата становила 83 тисячі гривень.
Варто зазначити, що з жовтня 2023 року Валентина Бартошик очолила департамент гуманітарної політики Львівської міськради. Раніше вона очолювала департамент адміністративних послуг Львова з 2017 року.
Свою кар’єру у міській раді Бартошик розпочала у 2002 році. Протягом 2002-2007 років вона працювала помічницею заступника міського голови з питань економіки та соціальної політики.
У 2007-2009 роках Бартошик займала посаду начальниці відділу “Служба міського голови”, а з 2009 року була начальницею адміністративно-господарського управління.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua