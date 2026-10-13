Львівщина: під час ворожого обстрілу лікар-уролог встиг вибігти з палаючого будинку

Ранок 13 жовтня у селі Муроване на Львівщині ознаменувався масштабною пожежою. Причиною стало падіння уламків збитого ворожого безпілотника, що спричинило займання будинку лікаря-уролога Юрія Маголи з лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова. На момент вибуху чоловік перебував у власній оселі.

Медик поділився подробицями безпосередньо з журналістами на місці події. Він розповів, що вогонь знищив не лише його будинок, а й господарську прибудову з гаражем і дві автомобілі.

«Був сильний удар, і все почало сипатися на мене»

Юрій розповів, що під час вибуху намагався вийти з будинку через коридор, але двері були заблоковані. Врятувавшись іншим шляхом, він побачив, що горять не тільки його автівки, а й будинок, а полум’я охопило сусідську оселю.

«Ми намагалися загасити вогонь водою, але це не допомагало. Я забіг у дім, щоб вимкнути всі електроприлади, газ перекрити. Спробував взяти що-небудь необхідне — документи, одяг. Вийшло забрати лише одну пару штанів, куртку і взуття», — розповідає лікар.

Врятував його втечу через вікно, організована сусідами. Вогонь знищив будівлю настільки, що її не можна буде відновити для проживання.

«Все було в диму, я нічого не бачив»

Юрій зізнався, що оселя починалася як проєкт його батька, а потім він сам її добудовував. Під час пожежі всередині будинку було надзвичайно складно дихати — густий чорний дим швидко заповнив приміщення.

«Я задихався, на голову падало усе, що було у кімнаті. Зрозумів, що треба терміново вибиратися. Я не бачив нічого, крім чорноти диму. Добрався до світла, щоб вимкнути рубильники. Уже працюють сім пожежних бригад. Горіло страшно», — пригадує лікар.

Жертв та тяжких травм уникнули

У пресслужбі медзакладу повідомили, що Юрій отримав лише опік руки, без серйозних ушкоджень. За кілька годин до трагедії він встиг відвезти дружину та дітей до родичів, тож сім’я залишилася неушкодженою.