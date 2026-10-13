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Львівщина: під час ворожого обстрілу лікар-уролог встиг вибігти з палаючого будинку

Марко Лук'яненко

Ранок 13 жовтня у селі Муроване на Львівщині ознаменувався масштабною пожежою. Причиною стало падіння уламків збитого ворожого безпілотника, що спричинило займання будинку лікаря-уролога Юрія Маголи з лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова. На момент вибуху чоловік перебував у власній оселі.

Медик поділився подробицями безпосередньо з журналістами на місці події. Він розповів, що вогонь знищив не лише його будинок, а й господарську прибудову з гаражем і дві автомобілі.

«Був сильний удар, і все почало сипатися на мене»

Юрій розповів, що під час вибуху намагався вийти з будинку через коридор, але двері були заблоковані. Врятувавшись іншим шляхом, він побачив, що горять не тільки його автівки, а й будинок, а полум’я охопило сусідську оселю.

«Ми намагалися загасити вогонь водою, але це не допомагало. Я забіг у дім, щоб вимкнути всі електроприлади, газ перекрити. Спробував взяти що-небудь необхідне — документи, одяг. Вийшло забрати лише одну пару штанів, куртку і взуття», — розповідає лікар.

Врятував його втечу через вікно, організована сусідами. Вогонь знищив будівлю настільки, що її не можна буде відновити для проживання.

«Все було в диму, я нічого не бачив»

Юрій зізнався, що оселя починалася як проєкт його батька, а потім він сам її добудовував. Під час пожежі всередині будинку було надзвичайно складно дихати — густий чорний дим швидко заповнив приміщення.

«Я задихався, на голову падало усе, що було у кімнаті. Зрозумів, що треба терміново вибиратися. Я не бачив нічого, крім чорноти диму. Добрався до світла, щоб вимкнути рубильники. Уже працюють сім пожежних бригад. Горіло страшно», — пригадує лікар.

Жертв та тяжких травм уникнули

У пресслужбі медзакладу повідомили, що Юрій отримав лише опік руки, без серйозних ушкоджень. За кілька годин до трагедії він встиг відвезти дружину та дітей до родичів, тож сім’я залишилася неушкодженою.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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