Львівська героїня Соломія перемогла рак мозку і тепер в’яжe іграшки для лікарів, які врятували її життя

Історія 13-річної Соломії зі Львова: як дівчинка перемогла рак мозку та захопилася в’язанням

У 13-річної львів’янки Соломії Лавни навесні 2025 року діагностували злоякісне новоутворення в головному мозку після раптового судомного нападу. Її швидко доставили до лікарні святого Миколая, де підтвердили наявність пухлини у третьому шлуночку розміром чотири сантиметри — герміноми. Після курсу хіміотерапії та променевої терапії Соломія нині перебуває у стійкій ремісії. Під час лікування вона захопилася в’язанням м’яких іграшок, якими зараз пригощає лікарів на контролях, а в майбутньому мріє відкрити власну крамничку виробів ручної роботи.

Історію дівчинки оприлюднили на офіційній сторінці Дитячої лікарні святого Миколая у Facebook.

Несподіваний діагноз посеред звичайного ранку

Весною 2025 року, готуючись до школи, Соломія раптово зазнала судомного нападу. Її терміново госпіталізували до лікарні святого Миколая. Обстеження виявило герміному — пухлину, що формується ще під час внутрішньоутробного розвитку і зростає протягом життя. Вона зазвичай проявляється у підлітковому віці, коли в організмі починаються інтенсивні гормональні зміни.

Шлях до одужання

Нейрохірурги провели ендоскопічну біопсію, взявши зразок пухлини для аналізу та одночасно знизивши тиск на мозок. Патологоанатомічне дослідження підтвердило злоякісний характер освіти. Соломію перевели до онкологічного відділення для подальшого комплексного лікування.

Медична команда дитячої онкології разом з ендокринологом розробила індивідуальну схему терапії, що включала постійний моніторинг, чотири курси хіміотерапії та 22 сеанси променевого опромінення. Протягом усього курсу лікарі уважно слідкували за станом Соломії і підтримували її морально.

Нове захоплення посеред боротьби з хворобою

Під час лікування дівчинка відкрила для себе мистецтво в’язання. Вона почала створювати м’які іграшки: зайчиків і ведмедиків, які подарувала лікарям, які дбали про неї у онкологічному відділенні.

Завдяки своєчасній і якісній терапії пухлина була повністю усунена. Із грудня 2025 року Соломія перебуває у тривалій ремісії і тепер відвідує лікарню лише для планових оглядів.

Дівчинка мріє у майбутньому відкрити власний магазин, де пропонуватиме в’язані власноруч іграшки.