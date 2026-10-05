У вересні Козицький заробив майже 130 тисяч гривень

У вересні Максим Козицький, начальник Львівської ОВА, отримав зарплату в сумі 129 тисяч гривень.

Таку інформацію надала Львівська ОВА на запит засобів масової інформації.

У серпні цього року Козицькому нарахували 129 983 гривні заробітної плати, що повністю складалася з посадового окладу.

З цієї суми він сплатив податки та військовий збір у розмірі 29 896,09 гривень, тому чистий дохід склав 100 086,91 гривні.

У липні посадовець також заробив близько 129 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 6 лютого 2019 року президент Володимир Зеленський офіційно представив Максима Козицького як нового керівника Львівської ОДА.

До цього він очолював кілька компаній, зокрема ТОВ “Еко-Оптіма”, які займаються зеленою енергетикою.

У 2015 році Козицький балотувався до Львівської облради від партії “Самопоміч”, проте мандат не отримав.

Раніше він також висувався кандидатом від “Фронту Змін” до Львівської міської ради по одномандатному округу №9.

У червні 2020 року Козицький очолив Львівський обласний осередок партії “Слуга народу” і пройшов до Львівської обласної ради на місцевих виборах 2020 року.