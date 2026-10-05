У Львові через різке гальмування в маршрутці жінка отримала перелом руки

У Львові 41-річна пасажирка маршрутки №84 травмувалась через різке гальмування автобуса.

Інцидент трапився 4 жовтня близько 19:25 на вулиці Замарстинівській, навпроти ТРЦ «Спартак». Водій автобусу зупинився різко після того, як автомобіль Ford Focus виїхав на смугу руху громадського транспорту.

Згідно з даними департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА, 44-річний водій автобуса Mercedes, що курсує маршрутом №84 між Рудним і вулицею Щурата, змушений був екстрено загальмувати саме через те, що Ford Focus опинився на його смузі.

В салоні під час різкого гальмування упала 41-річна пасажирка. Вона отримала закритий перелом лівої променевої кістки.

Потерпіла звернулася до Лікарні Святого Пантелеймона, де їй надали медичну допомогу. Після огляду жінку відпустили додому.