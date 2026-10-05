У Львівській області оновлять правила безготівкових розрахунків і пільгового проїзду в автобусах

На Львівщині зміниться порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах

З 12 жовтня на приміських та міжміських автобусних маршрутах Львівщини картку потрібно буде прикладати лише один раз.

Пасажирі мають прикладати банківську картку, пристрій з NFC або пільгову картку до валідатора лише під час входу в автобус. Повторне застосування під час виходу необов’язкове.

Нині у Львівській області діє система Check-in/Check-out — картку слід прикладати двічі: при посадці й при виході. Вона сама рахує відстань і визначає вартість проїзду.

Через проблеми зі стабільністю мобільного зв’язку в умовах війни, зокрема через активну роботу засобів радіоелектронної боротьби, на період воєнного стану систему переведуть на один цикл прикладання картки.

Як оплачувати проїзд з 12 жовтня:

Під час посадки повідомте водію, до якої зупинки їдете. Один раз прикладіть банківську картку, пристрій з NFC або пільгову картку до валідатора. Водій обере потрібний тариф на валідаторі і підтвердить оплату. Після появи зеленої галочки на екрані обов’язково заберіть посадковий квиток, надрукований валідатором.

«Зелена галочка свідчить про успішну оплату або реєстрацію пільгової поїздки. Якщо ж з’явився червоний хрестик, операція не виконана, і на екрані з’явиться пояснення, наприклад, недостатньо коштів або відсутність з’єднання», — пояснює директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА Орест Шуліковський.

Оплата готівкою не змінюється: пасажир повідомляє водію свою кінцеву зупинку, сплачує проїзд та обов’язково отримує квиток з валідатора.

Докладнішу інструкцію з оплати та обліку проїзду знайдете в салоні автобуса.

З 12 по 16 жовтня діятиме перехідний період для впровадження змін. Якщо виникнуть питання щодо оплати та роботи системи, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію оператора за номером: 0 800 300 844.