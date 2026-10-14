У вересні Козицький відзначив Греня премією в 15 тисяч гривень

У вересні керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень отримав зарплату у розмірі 89 тисяч гривень.

Львівська ОДА надала офіційну відповідь на запит щодо розміру зарплати керівника апарату Львівської ОВА Тараса Греня. У вересні 2023 року йому нарахували 89 384,85 гривень.

До цієї суми увійшли такі складові:

посадовий оклад — 53 021 грн;

надбавка за вислугу років — 11 664,62 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці — 7 953,15 грн;

надбавка за ранг — 700 грн;

премія за особистий внесок у загальні результати роботи — 15 906,30 грн;

індексація — 139,78 грн.

Після сплати податків та військового збору у розмірі 20 558,51 гривень чистий дохід Греня склав 68 826,34 грн.

У порівнянні з попереднім місяцем його зарплата майже подвоїлась, адже у серпні він отримав приблизно 38 тисяч гривень.

У жовтні 2023 року Тарас Грень завершив службу в Збройних Силах України і повернувся на посаду керівника апарату Львівської ОВА.

Раніше, з лютого 2021 до серпня 2022 року, він очолював Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. З 25 вересня 2019 року Тарас Грень обіймав посаду заступника голови Львівської ОДА, куди його призначив уряд за рекомендацією тодішнього голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

З липня 2018 до травня 2019 року він керував управлінням юстиції у Львівській області. До цього періоду очолював управління юстиції у Волинській та Чернівецькій областях. Також у його біографії є посада помічника міністра юстиції України, першого заступника начальника управління юстиції у Львові (2016 рік) та керівника Регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області.