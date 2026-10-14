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Львівщина додатково виділяє понад 23 мільйони гривень на зміцнення оборонців та оборонниць

Марко Лук'яненко

Офіційна інформація

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив про зміцнення військових формувань на Львівщині.

Максим Козицький, очільник Львівської обласної державної адміністрації, розповів про новий етап програми «Безпечна Львівщина». У рамках цієї ініціативи понад 23 мільйони гривень виділять на посилення 16 військових підрозділів.

Ці кошти дадуть змогу закупити сучасне обладнання: безпілотники, прилади для радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси, автомобілі та засоби зв’язку. Таке оснащення значно підвищить боєздатність і оперативність військових.

Пріоритетне фінансування отримають такі підрозділи:

— 7-й прикордонний Карпатський загін отримує 5 млн грн;

— 12-та бригада спецпризначення “Азов” – 4 млн грн;

— 25-й навчальний центр Військової служби правопорядку – 2,1 млн грн;

— 11-й армійський корпус та 1210-й окремий зенітно-ракетний дивізіон – по 2 млн грн кожен.

Ще 11 військових формувань також отримають фінансову підтримку.

«Вдячний усім мешканцям Львівщини, які сумлінно сплачують податки. Завдяки вашій підтримці ми можемо забезпечувати оборонців необхідним озброєнням і технікою», – наголосив Максим Козицький.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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