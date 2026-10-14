У Львівській області двоє осіб постраждали від чадного газу через пожежу в приватному будинку

У селі Старе Село Львівського району сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої отруїлися продуктами горіння двоє мешканців — жінка та підліток. Потерпілі були доставлені до лікарень Львова для надання медичної допомоги.

Інформація про пожежу надійшла ввечері 13 жовтня — виклик рятувальникам надійшов о 21:34. За даними Головного управління ДСНС у Львівській області, сусіди намагалися загасити вогонь самостійно, але не змогли впоратися із пожежею до приїзду пожежників.

Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь охопив домашні речі на площі 30 квадратних метрів, а також пошкодив дерев’яне перекриття будинку площею 10 квадратних метрів.

Через сильне задимлення постраждали два мешканці: жінка 1988 року народження і юнак 2009 року народження. Обох госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

Рятувальники локалізували пожежу о 22:27, а остаточно ліквідували займання о 23:56.