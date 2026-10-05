У вересні Козицький перерахував Собкові близько 250 тисяч гривень зарплати

У вересні Іван Собко, заступник начальника Львівської ОВА, отримав зарплату в розмірі 241 тисячі гривень.

Львівська ОВА надала цю інформацію у відповідь на офіційний запит. За вересень 2023 року загальна сума виплат Івану Собкові склала 241 309,73 грн.

До цієї суми увійшли такі складові:

посадовий оклад – 66 276 грн;

надбавка за вислугу років – 33 138 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці – 9 941,40 грн;

виплата за відпустку – 8 136,22 грн;

матеріальна допомога – 123 678,33 грн;

індексація доходу – 139,78 грн.

З цієї суми чиновник сплатив 55 501,24 грн податків та військового збору. В результаті його чистий дохід склав 185 808,49 грн.

Для порівняння, у серпні він отримав близько 109 тисяч гривень.

Іван Собко став заступником начальника Львівської ОДА 25 вересня 2019 року. Призначення відбулося за поданням тодішнього голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

В обов’язки Собка входить координація роботи департаментів фінансів, охорони здоров’я, культури та релігій, а також освіти і науки.

До цього він очолював відділ із реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради.

Крім того, Іван Собко займає посаду голови госпітальної ради Львівщини.