У вересні Козицький перерахував Собкові близько 250 тисяч гривень зарплати

У вересні Іван Собко, заступник начальника Львівської ОВА, отримав зарплату в розмірі 241 тисячі гривень.
Львівська ОВА надала цю інформацію у відповідь на офіційний запит. За вересень 2023 року загальна сума виплат Івану Собкові склала 241 309,73 грн.
До цієї суми увійшли такі складові:
- посадовий оклад – 66 276 грн;
- надбавка за вислугу років – 33 138 грн;
- надбавка за доступ до державної таємниці – 9 941,40 грн;
- виплата за відпустку – 8 136,22 грн;
- матеріальна допомога – 123 678,33 грн;
- індексація доходу – 139,78 грн.
З цієї суми чиновник сплатив 55 501,24 грн податків та військового збору. В результаті його чистий дохід склав 185 808,49 грн.
Для порівняння, у серпні він отримав близько 109 тисяч гривень.
Іван Собко став заступником начальника Львівської ОДА 25 вересня 2019 року. Призначення відбулося за поданням тодішнього голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.
В обов’язки Собка входить координація роботи департаментів фінансів, охорони здоров’я, культури та релігій, а також освіти і науки.
До цього він очолював відділ із реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради.
Крім того, Іван Собко займає посаду голови госпітальної ради Львівщини.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua