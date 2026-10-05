Чотири земельні ділянки в громадах області відкриті для нових орендарів

Земельні Торги (2)

12 жовтня відбудуться земельні електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності.

Учасникам запропоновано землі, розташовані у таких громадах:

1. Трускавецька територіальна громада (поза межами населеного пункту, Дрогобицький район):

Ділянка для індивідуального садівництва площею 0,40 га. Стартова річна плата – 810,46 грн. Додаткова інформація за посиланням.

Ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 2,82 га. Стартова річна плата – 726,49 грн. Додаткова інформація за посиланням.

2. Комарнівська територіальна громада (поза межами населеного пункту, Львівський район): ділянка площею 0,40 га для ведення фермерського господарства. Стартова річна плата – 1315,73 грн. Детальніше за посиланням.

3. Жовківська територіальна громада (поза межами населеного пункту, Львівський район): ділянка площею 1,75 га для товарного сільськогосподарського виробництва. Стартова річна плата – 9800,21 грн. Детальніше за посиланням.

«Аукціон — відкритий і прозорий механізм продажу прав оренди на вільні земельні ресурси територіальних громад. Надходження від торгів сприятимуть розвитку місцевих бюджетів і дозволять інвестувати у сільське господарство та економіку населених пунктів», — пояснила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Людмила Гончаренко.

Пропозиції приймають до 20:00 11 жовтня.