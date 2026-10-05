Нова махінація в Самборі: чотири ділянки незаконно вилучили з комунальної власності через фіктивні будівлі
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Нова махінація в Самборі: чотири ділянки незаконно вилучили з комунальної власності через фіктивні будівлі

Марко Лук'яненко

У Самборі викрили схему, за якою земельні ділянки громади оформляли у приватну власність за допомогою документів на будинки, яких насправді не існувало.

У період 2024–2025 років із комунальної власності вибули чотири земельні ділянки загальною площею понад 0,34 гектара. Збитки, завдані громаді, становлять більше ніж 1,5 млн гривень. Про це 5 жовтня повідомила Львівська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, організатором цієї схеми став місцевий мешканець Самбора, раніше працівник Самбірського районного виробничого відділу центру державного земельного кадастру.

Використовували цю схему для обходу обмежень на безоплатне отримання землі, які запроваджені під час воєнного стану. Законодавство дозволяє отримувати земельні ділянки безкоштовно, зокрема, якщо там уже є збудований житловий будинок.

Спочатку на вибраних ділянках створювали ілюзію існування нерухомості. Приватні підприємці виготовляли технічні паспорти на житлові будинки, що фактично не існували.

Після цього державний реєстратор вносив у реєстр відомості про право власності на неіснуючі будинки. На основі цих документів оформляли документацію із землеустрою для обслуговування «будинків».

Отриманий пакет документів потім подавали до Самбірської міської ради. На підставі цієї документації міськрада затверджувала передачу землі у приватну власність, після чого державний реєстратор оформлював право власності на земельні ділянки.

В результаті громада Самбора втратила чотири земельні ділянки на околиці міста загальною площею понад 0,34 га. За попередніми підрахунками слідства, матеріальна шкода становить понад 1,5 мільйона гривень.

Колишньому працівнику повідомили про підозру у сприянні заволодінню чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, у великому розмірі та за попередньою змовою групи осіб.

За клопотанням прокуратури арештували спірні земельні ділянки, щоб унеможливити їхнє подальше оформлення.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних до цієї схеми осіб, а також розглянуть законність дій підприємців, які виготовляли технічну документацію.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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