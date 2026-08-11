Опублікувати у CityLife

У центрі Львова біля будинку Садового знайшли підозрілий предмет

admin

Львівські вибухотехніки виїхали на площу Ринок через підозрілий предмет, який виявили неподалік ратуші — там розташований кабінет мера Андрія Садового.

Про знахідку стало відомо із повідомлень у соцмережах.

Небезпечний предмет у центрі Львова Підозрілий предмет біля ратуші

Подія сталася 9 серпня, близько 21:15. Саме тоді біля будівлі ратуші на площі Ринок хтось помітив підозрілий предмет і повідомив про це.

Наразі на місці працюють фахівці-вибухотехніки, які перевіряють знахідку. Через ці заходи трамваї тимчасово не курсують цим маршрутом.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Вам також може сподобатися

Більше від автора

“Львівводоканал” Садового оформить кредит на суму 3,2 млн євро

Львівська прокуратура розпочала розслідування через закриті комунальні укриття