У центрі Львова біля будинку Садового знайшли підозрілий предмет

Львівські вибухотехніки виїхали на площу Ринок через підозрілий предмет, який виявили неподалік ратуші — там розташований кабінет мера Андрія Садового.

Про знахідку стало відомо із повідомлень у соцмережах.

Подія сталася 9 серпня, близько 21:15. Саме тоді біля будівлі ратуші на площі Ринок хтось помітив підозрілий предмет і повідомив про це.

Наразі на місці працюють фахівці-вибухотехніки, які перевіряють знахідку. Через ці заходи трамваї тимчасово не курсують цим маршрутом.