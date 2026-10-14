У Стрию викрили шахрайський кол-центр, маскуючий свою діяльність під сайти знайомств

Від дій шахраїв постраждали щонайменше 80 чоловіків.

Правоохоронці викрили в Стрию шахрайський кол-центр. Його заснували двоє місцевих 23-річних чоловіків і їхній 21-річний співучасник.

Зловмисники обдурювали громадян України, а також мешканців Євросоюзу, зокрема Польщі, Німеччини, і навіть Грузії.

У прокуратурі пояснили, що шахраї видавали себе за жінок і знайомилися з чоловіками на спеціалізованих сервісах. Потім шляхом переконання змушували співрозмовників завантажити шкідливу програму для доступу до онлайн-банкінгу.

Для роботи вони орендували дві квартири у Стрию, які повністю обладнали комп’ютерною технікою й засобами зв’язку. Там облаштували робочі місця для «спеціалістів».

Комунікацію та координацію здійснювали через закриту групу у Telegram. Там працівникам повідомляли графіки, детально інструктували, як вводити жертв в оману, і вели облік викрадених коштів.

Працівникам кол-центру забезпечували все необхідне: шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до пристроїв і онлайн-банкінгу, а також нейромережу, яка в реальному часі змінювала чоловічий голос на жіночий.

Схема працювала так: у месенджерах і службах знайомств створювали фейкові жіночі акаунти. Під час спілкування «працівники» зіграно наближувалися до чоловіків і надсилали замасковані шкідливі файли замість фотографій.

Якщо «фото» не відкривалися, жертві пропонували увімкнути демонстрацію екрана мобільного й виконати певні налаштування. У цей момент фіксувалися паролі розблокування та доступи до банківських додатків.

Отримавши віддалений контроль, шахраї переводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.

Зібрані таким чином кошти поділяли — 15% йшло на зарплату працівникам, решту забирали організатори.

За попередніми підрахунками, від злочинної схеми постраждали близько 50 українців та 30 громадян інших країн.

Під час 9 обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, накопичувачі, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти різних валют загалом на суму близько 2 мільйонів гривень.

Організаторам і учасникам оголосили підозри за статтями щодо шахрайства, створення та керівництва організованою електронною шахрайською групою і несанкціонованого втручання в інформаційні системи, що призвело до витоку даних.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці шукають інших причетних і потерпілих від цієї шахрайської схеми.