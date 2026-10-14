На Львівщині судитимуть організаторів підпільного виробництва фальсифікованого горілчаного та коньячного спиртного

У Львівській області поліція викрила 57-річного чоловіка, який організував у власному будинку нелегальне виробництво алкогольних напоїв. Він виготовляв і продавав фальсифікований алкоголь, видаючи його за продукцію популярних брендів.

За даними Львівської обласної прокуратури, з липня минулого року підозрюваний закуповував спирт, порожню тару, підроблені етикетки та акцизні марки. Крім того, він купував готовий підроблений алкоголь для подальшого збуту у своєму населеному пункті.

Підприємець реалізовував продукцію виключно за готівку, уникаючи офіційного обліку й відповідальності за свою діяльність.

Масштаби нелегального виробництва

Під час обшуку у будинку фігуранта правоохоронці вилучили понад 2100 літрів спирту у каністрах та 366 пляшок горілки з підробленими акцизними марками. Також знайшли близько 75 літрів спиртовмісних напоїв для виготовлення фальшивого коньяку і віскі.

Вилучили й спеціальне обладнання, яким чоловік користувався для підробки алкогольної продукції. Уся знайдена сировина, напої та техніка стали доказами у кримінальній справі. Підпільний цех припинив свою діяльність у липні цього року.

Яку відповідальність загрожує підозрюваному

Чоловіка обвинувачують за частиною першою статті 204 Кримінального кодексу України — за незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут алкоголю з метою продажу.

За цією статтею передбачений штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окрім цього, суд може постановити конфіскацію та знищення всієї контрафактної продукції. Справу передали до суду для подальшого розгляду.