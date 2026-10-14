П’яний водій мотоцикла на Львівщині засуджений до 5 років ув’язнення за трагічну ДТП з загиблим пасажиром

Смертельна ДТП на Львівщині: п’яного мотоцикліста засудили на 5 років

22-річного жителя Львівщини засудили за смертельну аварію у селі Мокротин. Він керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння і виїхав на зустрічну смугу, що спричинило ДТП із легковиком.

Як повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури, трагедія трапилася на початку липня. Чоловік рухався на мотоциклі марки MUSTANG Grader 250. На пасажирському сидінні перебував 25-річний друг водія.

Під час проходження повороту кермувальник втратив контроль, виїхав на протилежну смугу і зіткнувся з автомобілем Лада. Внаслідок аварії обидва злетіли з мотоцикла.

Пасажир отримав тяжкі травми — відкриту черепно-мозкову травму з переломом основи черепа та набряком мозку. Він загинув на місці події до прибуття медиків. Водія затримали незабаром після аварії.

Правоохоронці кваліфікували інцидент за частиною 3 статті 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини.

Суд засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі. Крім того, він втратить право керувати транспортом на 10 років. До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.