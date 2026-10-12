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У Стрию троє дітей госпіталізовані з отруєнням чадним газом

Марко Лук'яненко

Троє дітей доставили до лікарні Святого Миколая у Львові після отруєння чадним газом.

Подію зафіксував департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА у повідомленні на своїй сторінці у Фейсбуці.

11 жовтня близько 22:00 на вулиці Лішинських, 2 у Стрию, у квартирі на п’ятому поверсі, троє дітей віком 15, 8 та 7 років зазнали отруєння чадним газом.

Хлопців і дівчат доправили до дитячої лікарні Святого Миколая у Львові, де вони потрапили у неврологічне відділення.

За інформацією чергового газової служби Стрия, причиною стало витікання газу з парапетного котла, встановленого на балконі квартири. Працівники служби оперативно відключили подачу газу.

Наразі правоохоронці та відповідні служби з’ясовують усі обставини події.

Медики нагадують: чадний газ неможливо виявити без спеціальних датчиків. Він не має запаху, смаку чи кольору, не подразнює горло при вдиху. Симптоми отруєння проявляються несподівано — виникає слабкість, прискорене серцебиття, запаморочення, іноді втрата свідомості.

Найнадійнішим захистом від отруєння чадним газом залишається встановлення спеціальних датчиків, які одразу сповіщають про небезпеку.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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