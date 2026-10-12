Львів звертається до Казначейства з проханням розблокувати міські рахунки через затримку платежів на суму понад мільярд гривень

Львівська міська рада звернулася до Державної казначейської служби України з вимогою відновити платежі, необхідні для стабільної роботи комунальних підприємств та підготовки міста до зимового періоду.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що заблоковано майже 2900 платіжних операцій на загальну суму понад один мільярд гривень. З цих коштів 140 мільйонів гривень мають піти на виплату зарплат водіям громадського транспорту та комунальним працівникам, які відповідають за прибирання міста.

Він підкреслив, що гроші на рахунках міста є, проте казначейство не дає їм можливості використати їх без офіційного урядового дозволу. Через це комунальні підприємства змушені брати кредити, щоб вчасно платити працівникам.

Садовий звернув увагу, що подібна проблема виникла не тільки у Львові, а й в інших містах України. Якщо ситуацію не виправити найближчим часом, це призведе до штрафів і пені за прострочену оплату газу, електроенергії та податкових зобов’язань, а також до кримінальної відповідальності керівників за затримку зарплат.

Звертаючись до народних депутатів перед засіданням Верховної Ради 12 жовтня, мер просить не ігнорувати проблему. Він наголосив, що міські громади не вимагають додаткового фінансування, а лише право розпоряджатися вже наявними коштами для своєчасної виплати зарплат.

На засіданні комісії зі стійкості та критичної інфраструктури Львівської міськради депутати ухвалили рішення звернутися до казначейства з проханням забезпечити безперебійне проведення критично важливих платежів для функціонування міста.

Народні обранці запропонували два шляхи вирішення. Перший — здійснювати частину платежів через небюджетні рахунки постачальників послуг за їхньою згодою, щоб ці кошти спрямовували виключно на податки, збори й єдиний соціальний внесок.

Другий варіант передбачає погодження поденного графіка здійснення решти платежів. Для цього пропонується визначити наявний фінансовий ресурс та узгодити суми й терміни оплат згідно з реєстром платежів.

Депутати також пропонують дозволити часткову оплату з дотриманням черговості, встановленої чинним законодавством.