У Стрийському районі вщент згоріли господарська споруда та автомобіль Daewoo Nexia
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У Стрийському районі вщент згоріли господарська споруда та автомобіль Daewoo Nexia

Марко Лук'яненко

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Головне управління ДСНС у Львівській області повідомляє: сьогодні, 14 жовтня, о 03:07 у селі Рудківці Стрийського району спалахнула пожежа в господарській будівлі та автомобілі Daewoo Nexia.

Вогонь охопив всю площу споруди, що створило загрозу перекидання на сусідні будівлі. Особливу складність під час гасіння становив наявний у будівлі запас паливно-мастильних матеріалів і газових балонів. Це підвищувало ризик для рятувальників і ускладнювало оперативне приборкання вогню.

О 05:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:28 — повністю ліквідувати. Для гасіння були залучені бригади з Нового Роздолу та Ходорова.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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