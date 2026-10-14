У Стрийському районі вщент згоріли господарська споруда та автомобіль Daewoo Nexia

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Головне управління ДСНС у Львівській області повідомляє: сьогодні, 14 жовтня, о 03:07 у селі Рудківці Стрийського району спалахнула пожежа в господарській будівлі та автомобілі Daewoo Nexia.

Вогонь охопив всю площу споруди, що створило загрозу перекидання на сусідні будівлі. Особливу складність під час гасіння становив наявний у будівлі запас паливно-мастильних матеріалів і газових балонів. Це підвищувало ризик для рятувальників і ускладнювало оперативне приборкання вогню.

О 05:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:28 — повністю ліквідувати. Для гасіння були залучені бригади з Нового Роздолу та Ходорова.