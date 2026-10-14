У Львові стартує конкурс на створення нового муралу Азовсталі

У Львові оголосять конкурс на збереження муралу “Азовсталь” та облаштування простору пам’яті поруч із ним.

Про це повідомив голова фракції “Європейська Солідарність” у Львівській міській раді Петро Адамик на своїй сторінці у Facebook.

Управління культури Львівської міської ради ініціює конкурс із метою збереження муралу “Азовсталь”, який розташований біля Парку культури імені Богдана Хмельницького.

“Мурал “Азовсталь” у Львові житиме далі. Його відновлять разом із мистецькою спільнотою. Для оновленого муралу та простору навколо оголосимо конкурс. Про це мені повідомили в управлінні культури Львівської міської ради у відповідь на мій депутатський запит”, – заявив Адамик.

Депутат наголосив, що ідея зберегти мурал навпроти входу до Парку культури ім. Богдана Хмельницького виникла за ініціативи небайдужих громадян. Вони також запропонували створити поруч місце для вшанування захисників, зустрічей родин полонених і зниклих безвісти.

“Головним виконавцем проєкту визначено управління формування середовища. Свої пропозиції вже передало і управління культури”, – додав Петро Адамик.

Мурал створили у 2022 році за ініціативи Івана Студницького та львівської стріт-арт спільноти. Він став символом незламності маріупольського гарнізону та нагадуванням про тих, хто досі в російському полоні або вважається безвісти зниклим.

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