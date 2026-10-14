Садовий у вересні виплатив премію у 60 тисяч гривень очільниці управління культури Львова

У вересні керівниця управління культури Львова Марта Бешлей отримала зарплату у розмірі 80 тисяч гривень.

Про це повідомила Львівська міська рада.

У вересні цього року Марта Бешлей, очільниця управління культури Львівської міськради, заробила 80 404,89 гривень. Складові цієї суми такі:

– посадовий оклад – 12 511 грн;

– доплата за ранг – 400 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 6 455,50 грн;

– премія – 45 898,61 грн;

– заохочувальна премія – 15 000 грн;

– індексація – 139,78 грн.

З цієї суми податки та військовий збір склали 18 493,12 грн, тому чистий дохід становив 61 911,77 гривень.

У серпні їй нарахували 77 тисяч гривень.

Марта Бешлей очолила управління культури Львівської міськради в серпні 2025 року. До цього вона працювала позаштатною радницею міського голови з питань культури та була директоркою львівської школи №73.

Вона закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2007 році за спеціальністю «Органічна хімія».

З 2 червня 2025 року Марта Бешлей працювала позаштатною радницею міського голови з питань культури. Також вона була вчителькою хімії та директоркою у львівській школі №73.

У період 2017-2021 років викладала хімію в ліцеї №70. У 2024 році пройшла програму Leadership for Educational Transformation Programme в University of Warwick (Велика Британія) та навчалась у Schumpeter School of Innovation за програмою управлінського розвитку «Інноваційне підприємство».