У Стрийському районі відбулися навчальні перевірки та тренування

Львівська ОВА продовжує зміцнювати цифрову стійкість регіону – перевірки та тренування провели у Стрийському районі

Львівська обласна військова адміністрація активно працює над стабілізацією мобільного зв’язку на випадок тривалих знеструмлень.

Після успішного відпрацювання алгоритмів у Львівському, Золочівському та Дрогобицькому районах, цифрові фахівці Львівської ОВА здійснили робочу виїзну перевірку в Стрийський район. Основна мета – охопити всі громади Львівщини подібними тренуваннями та створити міцну мережу цифрової безпеки по всьому регіону.

У межах виїзду керівник управління цифрового розвитку Львівської ОВА Олексій Степовий разом із заступником начальника відділу цифрової трансформації Юрієм Іващенком, працівниками Стрийської РВА, представниками громад, комунальних підприємств, місцевого бізнесу та мобільних операторів відпрацювали практичні дії у разі блекаутів.

Під час тренувань фахівці перевірили працездатність обладнання та генераторів, запас палива, а також відпрацювали оперативне підключення веж зв’язку до альтернативних джерел живлення. Особливу увагу приділили тестуванню спеціалізованої CRM-системи, яка автоматично повідомляє відповідальних осіб у громадах про необхідність підключення конкретних базових станцій. Це суттєво пришвидшує виїзд ремонтних бригад до місця аварії.

Для забезпечення безпеки місцеві працівники проходять спеціальний курс «Оператор генератора», доступний на платформі «Дія.Освіта». Цей навчальний курс розробили за участю Міністерства цифрової трансформації, ДСНС та Держпраці. Після навчання вони проходять тестування з експлуатації обладнання.

Оскільки аварійні бригади не можуть одночасно бути присутніми на всіх об’єктах під час тривалого відключення електроенергії, критично важливим залишається участь місцевих громад у швидкому відновленні живлення веж зв’язку.

Начальник управління цифрового розвитку Львівської ОВА Олексій Степовий підкреслив, що адміністрація послідовно охоплює всі райони області, готуючи громади до будь-яких сценаріїв відключень. Стрийський район продемонстрував високий рівень координації між владою, бізнесом і волонтерами. Така згуртованість та чітке розуміння алгоритмів дій гарантують, що мешканці області завжди зможуть зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби. Підготовка та системні виїзди для зміцнення інфраструктури зв’язку тривають у Львівській області.