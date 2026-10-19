У Львові потяг смертельно травмував дівчину
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У Львові потяг смертельно травмував дівчину

Марко Лук'яненко

Аварія сталася біля вулиці Професора Яреми у Львові.

18 жовтня близько 22:05 неподалік від вулиці Професора Яреми у Львові поїзд збив 18-річну дівчину. Внаслідок отриманих травм вона загинула на місці події.

Інформацію підтвердили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Львівської області.

За фактом трагедії слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини цієї трагічної події.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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