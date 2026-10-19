Львівські експерти проводять пошукові роботи на цвинтарі українських військових у Польщі

У польському селі Ласків знайшли понад 40 людських решток – жертв масового вбивства, що сталося в березні 1944 року.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

Станом на 19 жовтня, фахівці КП ЛОР “Доля” завершили пошукові роботи на українському кладовищі поблизу Ласкова в Люблінському воєводстві.

Вони виявили понад 40 останків, серед яких — жінки, діти і чоловіки, загиблі 10 березня 1944 року внаслідок масового вбивства, скоєного підрозділами Армії Крайової та Батальйонів хлопських.

Святослав Шеремета, керівник “Долі” та депутат обласної ради, розповів: “Наступним кроком будуть ексгумаційні роботи та ідентифікація загиблих. Експедицію організовано меморіально-пошуковим центром ‘Доля’ за участі кафедри археології Львівського національного університету імені Івана Франка на замовлення Українського інституту національної пам’яті.”

Історичні джерела свідчать, що під час різанини в Ласкові загинули понад 300 осіб. Українські та польські історики зафіксували 327 жертв серед місцевих мешканців, хоча деякі дослідники оцінюють кількість загиблих близько 350. Точна цифра стане відомою після подальших пошукових і дослідницьких робіт.

Польська сторона надала дозвіл на проведення експедиції на території православного кладовища в Ласкові 31 серпня цього року. Пошукові роботи почалися на початку жовтня.