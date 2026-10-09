У Стрийському районі стартували роботи з ремонту дороги Завадка – Козьова

Ремонт Дороги Завадка – Козьова (2)

За сприятливих погодних умов дорожні служби продовжують роботи з ремонту доріг у межах поточного утримання.

Почали ремонт дорожнього покриття на місцевій трасі С141505, що з’єднує села Завадка та Козьова. Роботи ведуться на ділянці між Митою та Росохачем. Планують відновити один кілометр покриття.

Директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА Орест Шуліковський повідомив, що підрядник виконує повний комплекс робіт, який включає:

▪️ розпушування старого дорожнього шару;

▪️ влаштування нової основи з щебенево-піщаної суміші;

▪️ укладання свіжого асфальтобетону.

Фінансування забезпечено за рахунок обласного бюджету та співфінансування з місцевих коштів Козівської сільської ради.

Роботи виконує підрядна компанія ТзОВ «Шляховик-Т».