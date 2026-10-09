На Левандівці стався аварійний прорив водопроводу: у частині Залізничного району тимчасово припинено водопостачання

У Львові на Левандівці стався аварійний витік води.

Через пошкодження магістрального водопроводу прекратили водопостачання на кількох вулицях Залізничного району. Мешканці залишилися без води на деякий час.

Львівська міська рада вже підтвердила цю інформацію.

Ремонтні бригади «Львівводоканалу» оперативно приступили до ліквідації аварії та відновлення водопостачання.

Води не буде до 20:00 за адресами: Алмазна, Д. Бандрівського, Ботанічна, Вигоди, Л. Ганкевича, Л. Геца, В. Дідушка, Загородня, П. Калнишевського, Ливарна, Машиністів, Низинна, Озерна, Олешківська, Орільська, С. Параджанова, Планерна, Слюсарська, Р. Сушка, Широка, Сяйво, Левандівська, Кочегарська, Братів Климових, Естонська, Таллінська.

Водопостачання також тимчасово припинено у будинках на вул. Моторній, 70 та вул. Є. Олесницького, 29а.