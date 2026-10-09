Пожежа у Винниках: трьох мешканців багатоповерхівки евакуювали, одного госпіталізовано рятувальниками

У Винниках на Львівщині сталася пожежа в квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. Рятувальники оперативно втрутилися і врятували трьох мешканців. Одному з них знадобилася медична допомога.

Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило про інцидент на своїй сторінці у Facebook.

Виклик надійшов 9 жовтня о 13:57. Повідомлялося про пожежу в квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку у місті Винники, що належить до Львівського району.

Вогнеборці застосували спеціальне обладнання, щоб евакуювати двох людей із задимлених верхніх поверхів. Ще одну особу вивели на свіже повітря з небезпечної зони.

О 14:22 пожежу домашніх речей на площі 35 квадратів повністю ліквідували. Медики до приїзду рятувальників забрали чоловіка, який постраждав під час займання, до лікарні.

В гасінні брали участь 12 рятувальників ДСНС. Зараз триває встановлення точної причини пожежі.