У Стебнику підліток на електроскутері травмував дитину
Опублікувати у CityLife

У Стебнику підліток на електроскутері травмував дитину

Марко Лук'яненко

13-річну дівчинку з травмами шпиталізували до лікарні.

8 жовтня близько 16:00 на вулиці Калнишевського у місті Стебник Дрогобицького району 16-річний місцевий підліток на електроскутері Rider X збив 13-річну дівчинку-пішохода.

Внаслідок ДТП постраждала дитина отримала травми й потребувала госпіталізації.

Правоохоронці Дрогобицького райвідділу поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху на транспорті.

Зараз поліцейські встановлюють усі деталі інциденту та обставини аварії.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА призначили нового очільника

У Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА призначили нового очільника

Шокуюче викриття на Львівщині: канал постачання метадону у виправну колонію через консервацію

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *