У Стебнику підліток на електроскутері травмував дитину

13-річну дівчинку з травмами шпиталізували до лікарні.
8 жовтня близько 16:00 на вулиці Калнишевського у місті Стебник Дрогобицького району 16-річний місцевий підліток на електроскутері Rider X збив 13-річну дівчинку-пішохода.
Внаслідок ДТП постраждала дитина отримала травми й потребувала госпіталізації.
Правоохоронці Дрогобицького райвідділу поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху на транспорті.
Зараз поліцейські встановлюють усі деталі інциденту та обставини аварії.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua