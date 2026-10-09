У Стебнику підліток на електроскутері травмував дитину

13-річну дівчинку з травмами шпиталізували до лікарні.

8 жовтня близько 16:00 на вулиці Калнишевського у місті Стебник Дрогобицького району 16-річний місцевий підліток на електроскутері Rider X збив 13-річну дівчинку-пішохода.

Внаслідок ДТП постраждала дитина отримала травми й потребувала госпіталізації.

Правоохоронці Дрогобицького райвідділу поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху на транспорті.

Зараз поліцейські встановлюють усі деталі інциденту та обставини аварії.