У Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА призначили нового очільника

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА отримав нового керівника

Новим очільником став Андрій П’ясецький, який має понад 25 років досвіду у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації очолив Андрій П’ясецький. Він працює у цій галузі понад чверть століття, маючи значний практичний досвід у протипожежній безпеці та цивільному захисті.

П’ясецький розпочинав кар’єру від командира відділення пожежної частини і поступово піднімався до керівних посад у районних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В останні роки він очолював відповідний підрозділ у районі Стрия.

Він носить звання полковника служби цивільного захисту, має бойовий досвід та відзначений державними й відомчими нагородами.

Заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик підкреслив, що в умовах повномасштабної війни завдання цивільного захисту набувають особливої актуальності для області.

«У нинішніх реаліях цивільний захист означає готовність громад до надзвичайних ситуацій, захист населення і оперативне реагування на загрози. Тому дуже важливо, щоб керівником цього напрямку став досвідчений фахівець, який досконало знає систему і має практичний досвід», – наголосив Андрій Годик.

Він привітав Андрія П’ясецького з новою посадою та висловив сподівання на плідну співпрацю та ефективне впровадження його досвіду на рівні всієї області.