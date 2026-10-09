Шокуюче викриття на Львівщині: канал постачання метадону у виправну колонію через консервацію

У Львівській області судитимуть двох чоловіків — 39-річного львів’янина та 56-річного ув’язненого, який нині перебуває в колонії. Їх обвинувачують у організації незаконного постачання наркотиків до виправної установи.

Поліція Львівщини встановила, що ув’язнений у Катеринівській виправній колонії № 46 домовлявся зі спільником на волі про доставку метадону. Оплату за наркотик він здійснював банківським переказом на рахунок львів’янина, який виконував роль посередника.

Правоохоронці з’ясували, що наркотичні речовини зазвичай надсилали нестандартним способом — вони ховалися всередині продуктових посилок. Такий метод допомагав уникати виявлення під час перевірок у колонії.

Під час санкціонованих обшуків у обох фігурантів вилучили таблетки з наркотиками, мобільні телефони, банківські картки та інші предмети, що мають доказове значення для справи. Крім того, вдома у львів’янина поліцейські виявили майже півтора кілограма канабісу, який, за версією слідства, призначався для його особистого споживання. Там же знайшли понад сотню кущів конопель.

Досудове розслідування у цій кримінальній справі завершили.

Обвинувальний акт щодо постачальника наркотиків спрямували до суду одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують незаконні дії з наркотичними засобами (стаття 307, ч. 2), а також незаконне виробництво, зберігання чи перевезення наркотиків без мети збуту (стаття 309, ч. 1 і 2). Крім того, йому інкримінують вирощування снотворного маку або конопель (стаття 310, ч. 1 і 2).

Ув’язненому, який отримував наркотики, інкримінують злочин за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Обом підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.