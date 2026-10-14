У Малехові внаслідок нічного обстрілу зазнали пошкоджень десять приватних будинків

Нічна атака на Малехів спричинила ушкодження десяти приватних будинків, повідомила голова Шевченківської районної адміністрації Ірина Джурик. Найбільше постраждали три будинки на вулиці Дороша: у них повністю зруйновані покрівлі, пошкоджені стіни, вибиті всі вікна та двері.

Інші сім будинків отримали тріщини в стінах, а також пошкодження чи вибиття вікон і дверей. Зараз представники Офісу громади проводять комісійне обстеження, складаючи акти завданих збитків.

Мешканцям пошкоджених осель допомагають тимчасово закрити вибиті вікна плівкою. Тих, чиї будинки стали непридатними для проживання, забезпечують безкоштовним тимчасовим житлом.

В результаті обстрілу постраждали дві жінки, які отримали госпіталізацію у лікарні святого Пантелеймона із середнім ступенем тяжкості. Одна потерпіла мала забійну рану тім’яної ділянки голови і забій пальця руки — після надання допомоги її відпустили на амбулаторне лікування. Інша жінка з гострою стресовою реакцією і серцевою недостатністю перебуває під медичним наглядом у стаціонарі.

Нагадуємо, що у ніч з 12 на 13 жовтня в селі Муроване під Львовом ворожий обстріл повністю знищив будинок лікаря Першого медичного об’єднання. Під час пожежі згоріли також два автомобілі, що належали родині медика.