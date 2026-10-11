У Шепетівському районі зловмисник атакував працівника ТЦК і поранив його ножем у шию

Правоохоронці розшукують зловмисника, який напав на військовослужбовця територіального центру комплектування під час перевірки документів.

На Львівщині у місті Шептицький невідомий чоловік атакував військового, що здійснював перевірку військово-облікових документів. Нападник поранив співробітника, а потім утік з місця події.

За даними відділу комунікації поліції Львівської області, інцидент стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського.

Попередня інформація вказує, що напад стався під час проведення заходів з оповіщення населення про мобілізацію та перевірки військового обліку. Чоловік завдав військовому удар ножем у шию і зник.

Колеги постраждалого одразу надали першу допомогу та викликали швидку. Пораненого доставили до лікарні, де він наразі перебуває у реанімації.

Поліція працює над ідентифікацією та затриманням нападника. Вирішується питання про юридичну кваліфікацію злочину.