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Новини Львова

Новини Львова

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У Шепетівському районі зловмисник атакував працівника ТЦК і поранив його ножем у шию

Марко Лук'яненко

Правоохоронці розшукують зловмисника, який напав на військовослужбовця територіального центру комплектування під час перевірки документів.

На Львівщині у місті Шептицький невідомий чоловік атакував військового, що здійснював перевірку військово-облікових документів. Нападник поранив співробітника, а потім утік з місця події.

За даними відділу комунікації поліції Львівської області, інцидент стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського.

Попередня інформація вказує, що напад стався під час проведення заходів з оповіщення населення про мобілізацію та перевірки військового обліку. Чоловік завдав військовому удар ножем у шию і зник.

Колеги постраждалого одразу надали першу допомогу та викликали швидку. Пораненого доставили до лікарні, де він наразі перебуває у реанімації.

Поліція працює над ідентифікацією та затриманням нападника. Вирішується питання про юридичну кваліфікацію злочину.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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