У Львові вночі та зранку 12 жовтня прогнозують щільний туман — рекомендації синоптиків

Синоптики попереджають львів’ян про густий туман, який накриє місто ввечері 11 жовтня і протримається в нічні та ранкові години 12 жовтня. Погана видимість на дорогах вимагає від водіїв особливої уваги та обережності.

Водіям варто суттєво знизити швидкість, дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями та не забувати вмикати фари. Це допоможе краще орієнтуватися на дорозі в умовах обмеженої видимості.

Пішоходам настійно радять переходити дорогу лише у відведених для цього зонах — на пішохідних переходах. Для власної безпеки варто використовувати світловідбивні елементи: спеціальні стрічки, наклейки чи жилети. Завдяки цим засобам водії швидше помітять людей навіть у тумані чи слабкому освітленні.

У разі виникнення непередбачуваних ситуацій, пов’язаних із складними погодними умовами, мешканці можуть звертатися на міську Гарячу лінію за номером 15-80. Повідомлення також приймають через Facebook-групу “Гаряча лінія 1580”, мобільний додаток “Львів 1580” (доступний для Android та iOS), офіційний портал 1580.lviv.ua, або за допомогою Telegram-бота Lviv1580bot.