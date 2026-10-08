У Шегинях затримали контрабанду телефонів Apple на суму 400 тисяч гривень

Водій автобуса Харків – Франкфурт намагався перевезти через кордон шість телефонів Apple iPhone.

У пункті пропуску “Шегині – Медика” митники затримали водія рейсового автобуса Van Hool, який слідував з Польщі і перебував під керуванням 37-річного мешканця Львівщини. Чоловік намагався незаконно ввезти мобільні телефони Apple без оплати митних зборів.

Відомо, що серед вилучених пристроїв були три Apple iPhone 18 Pro, один Apple iPhone 17 Pro Max та два Apple iPhone 17 Pro.

Орієнтовна вартість телефонів становить близько 400 тисяч гривень.

За фактом порушення співробітники митниці склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України, яка передбачає відповідальність за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон. Санкція статті – штраф у розмірі 30% від вартості товару.