Туристичний збір Львівщини у вересні виріс майже на 30% – підсумки місяця

З початку 2026 року місцеві бюджети громад Львівської області отримали понад 55,2 млн гривень туристичного збору. Це на 12,6 млн гривень, або майже 30%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У вересні Львівщина зібрала туристичного збору на суму 2 млн 728 тисяч 725 гривень. Найбільші надходження принесли Львівська громада — 1 млн 141 тисяча 268 гривень, а також Трускавецька — 584 тисячі 788 гривень, Східницька — 542 тисячі 54 гривні, Моршинська — 158 тисяч 370 гривень та Мурованська — 52 тисячі 68 гривень.

Під час щомісячного туристичного дайджесту в медіацентрі при Львівській ОВА відзначили, що туристичний збір є важливим показником активності туризму та додатковим ресурсом для розвитку громад. Зростання надходжень свідчить про те, що Львівщина залишається популярним напрямком для подорожей, а туристична сфера активно розвивається, незважаючи на складні умови війни, – зазначила заступниця директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Мар’яна Кукса.

Найпопулярніші туристичні локації вересня

Протягом вересня серед природних і історико-культурних пам’яток Львівщини найбільше відвідувачів прийняли:

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» – 24 450 осіб;

заповідник «Тустань» – 17 061;

музей «Дрогобиччина» – 3 561;

Дрогобицька ратуша – 3 277;

заповідник «Нагуєвичі» – 2 008;

ведмежий притулок «Домажир» – 1 473;

НПП «Бойківщина» – 1 440;

«Гніздо Яструба» – 1 347;

заповідник «Древній Звенигород» – 538;

аптека-музей Йогана Зега – 493;

Яворівський НПП – 444.

Ці дані підкреслюють сталу популярність природних маршрутів Карпат і культурних пам’яток Дрогобиччини серед туристів.

Проєкт «Терапія мандрами»: вісім подорожей у вересні

У межах проєкту «Терапія мандрами» протягом вересня відбулося вісім мандрівок для захисників, захисниць і їхніх родин. В акціях взяли участь близько 200 осіб.

Учасники відвідали Львів, дендропарк «Джерело», здійснили кінні мандрівки на ранчо «Гута Щирецька», займалися скелелазінням на Ямельницьких скелях, побували в Унівській лаврі, брали участь у риболовлі та відпочивали в GorganyКЕМП на Парашці. На День туризму відбувся двохденний похід Сколівськими Бескидами.

Також вересень ознаменувався презентацією архітектурної концепції відновлення палацового комплексу Жевуських-Лянцкоронських у Роздолі. Цей проєкт має на меті реабілітувати важливу історико-культурну пам’ятку Львівщини.

Джипінг у Карпатах: виклики для природи та туризму

На туристичному дайджесті звернули увагу на проблему джипінгу в Карпатах. Джипінг – популярна форма активного відпочинку. Однак неконтрольований рух позашляховиків, квадроциклів, багі й ендуро-мотоциклів завдає шкоди природі. Руйнується рослинний покрив, посилюється ерозія схилів, псуються лісові дороги і туристичні стежки, а також виникає шумове забруднення, що негативно позначається на екосистемах.

У Львівській області питання регулювання джипінгу піднімають ще з 2022 року. Тоді ініціювали нараду за участю представників туристичної галузі, екологів, правоохоронців, лісників, юристів та громадських діячів.

У 2025 році посилили законодавство, яке регулює використання механічних транспортних засобів на природоохоронних територіях. Водночас контроль за дотриманням норм залишається проблемою.

Для Львівщини важливо не лише суворо дотримуватися законів про охорону природи, а й створити умови для безпечного активного туризму у спеціально визначених зонах. Можливим рішенням є облаштування офроуд-трас поза вразливими природними територіями.

Проблема є актуальною і нині. У 2026 році Державна екологічна інспекція виявила факт руху квадроцикла в ландшафтному заказнику «Пікуй» державного значення. За порушення правил охорони склали адміністративний протокол.

«Нам важливо говорити не тільки про заборони, а й про відповідальний туризм. Потрібно знайти баланс між якісним активним відпочинком та охороною природних територій. Це означає дотримуватися обмежень, посилювати контроль і шукати легальні місця для моторизованого відпочинку», – підкреслила мандрівниця, блогерка, волонтерка та громадська активістка Христина Жук.

Христина Жук активно працює над питаннями збереження природи та врегулювання джипінгу в Карпатах. Вона стала авторкою петиції 2022 року, що зібрала понад 25 тисяч підписів. Петиція закликала визначити спеціальні території для офроуду, встановити правила для цього виду туризму і посилити відповідальність за порушення.

«Львівщина має великий потенціал для розвитку активного та природного туризму. Популярність гірських маршрутів має йти поруч із відповідальним ставленням до природи. Наше завдання – підтримувати розвиток туризму, зберігаючи природну й культурну спадщину для наступних поколінь», – додала Мар’яна Кукса.