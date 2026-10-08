Гарантійний ремонт дороги на вулиці Зеленій у Львові: підрядник усуває недоліки безкоштовно, рух тимчасово обмежено

У Львові розпочали ремонт дороги на вулиці Зеленій — роботи ведуться на ділянці від вулиці Шота Руставелі до вулиці Юрія Романчука. Головна особливість цього ремонту — фінансування здійснює підрядник у межах гарантійних зобов’язань, а не міський бюджет. Планують завершити роботи до 11 жовтня.

Що спричинило необхідність ремонту?

Як повідомили в Личаківській районній адміністрації, навесні і влітку цього року вже проводили ремонт на деяких ділянках вулиці Зеленій. Проте пізніше на окремих відремонтованих місцях з’явилися деформації. Комісія виявила, що причина криється в недостатньо міцній основі під асфальтобетоном.

Оскільки дефекти виявилися у гарантійний період, підрядник має усунути їх за свій рахунок. Під час повторного ремонту не лише замінять асфальт, а й підсилять основу дороги, щоб уникнути подібних проблем надалі.

Як змінять організацію руху транспорту?

Ремонт поділили на два етапи, кожен з яких забиратиме тимчасові обмеження руху.

Перший етап пройде 89 жовтня на ділянці між вулицею С. Палія та Шота Руставелі. У ці дні автобуси маршрутів №3А, №15, №18, №37, №46 і №57 курсуватимуть за зміненими маршрутами. Тролейбуси №24 і №25 тимчасово не ходитимуть, а маршрут №31 працюватиме на резервному живленні.

Другий етап планують на 1011 жовтня між вулицями М. Конопницької та Ю. Романчука. Там організують реверсний рух транспорту. Автобуси №37 і №46 курсуватимуть за звичайним графіком, однак можливі затримки через обмежену пропускну здатність дороги.

Тролейбус №24 у цей період не працюватиме, а маршрути №25 і №31 обслуговуватимуться тролейбусами з резервним живленням. Міське управління транспорту додає, що при необхідності на маршрутах №3А і №46 можуть запустити додаткові автобуси, щоб компенсувати підвищене навантаження.

Можливе коригування термінів

Львівська міська рада попереджає, що графік ремонту можуть змінити через погані погодні умови. Про будь-які корективи поінформують додатково.