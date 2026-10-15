У самому серці Львова з’явиться нова будівля Львівської політехніки

Йдеться про територію поруч із львівською хоровою капелою “Дударик” та будівлею Міноборони.

Архітектурно-містобудівна рада 7 жовтня погодила проєкт детального плану території у районі вулиць Академіка Ф. Колесси, Петра Грабовського та Миколи Коперника.

Планують забудову цієї ділянки, розташованої між Львівською національною академічною чоловічою хоровою капелою “Дударик”, дитячим садочком №21 та будівлею Міністерства оборони.

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На цьому місці збираються збудувати житловий багатоповерховий будинок і новий корпус Національного університету “Львівська політехніка”.

Головний архітектор проєкту розповів, що для вишу у детальному плані відведено площу близько 1 гектара. Тут зможуть побудувати будівлю загальною площею 8-12 тисяч квадратних метрів.

За його словами, це можуть бути лабораторні корпуси, кілька інститутів чи один інститут політехніки. “Ми обводимо територію як простір для майбутньої трансформації. У перспективі цей простір перетвориться на громадський простір у західній частині на розі вулиць Коперника і Грабовського”, – зазначив він.

Наразі на вулиці Академіка Ф. Колесси, 2 і 4 розташовані 23-й, 23а корпуси університету, а також видавництво Львівської політехніки.

У 2024 році міська рада розробила детальний план території за замовленням АТ “Укртелеком”. Компанія планувала звести тут на вул. Ф. Колесси, 6 новий багатоквартирний житловий будинок.